СК возбудил дело после избиения 15-летней школьницы в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 25 авг — РИА Новости. Две несовершеннолетние подруги стали фигурантками уголовного дела после избиения 15-летней школьницы в Тверской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по итогам доследственной проверки размещенной в СМИ информации.

"По версии следствия, 24 июля 2017 года две несовершеннолетние 1999 и 2000 года рождения, находясь в поселке Сандово Тверской области, испытывая к 15-летней знакомой личную неприязнь, обусловленную произошедшим ранее между ними конфликтом, нанесли девочке множественные удары ногами по голове и телу", — говорится в сообщении.

В результате, по информации следствия, школьница получила травмы головы, которые "вызвали кратковременное расстройство здоровья", а также ссадины и кровоподтеки на теле. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья". Санкция данной статьи предусматривает до четырех месяцев ареста.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося.