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Происшествия

Приговор "хабаровским живодеркам": реальные сроки и обязательные работы

Сюжет:
Дело хабаровских живодерок (47)
12:3425.08.2017
04960
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь ЧураковВынесение приговора по делу хабаровских живодерокВынесение приговора по делу хабаровских живодерок
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу приговорил к заключению в колонии всех фигурантов уголовного дела о жестоких убийствах животных в Хабаровске, назначив им от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, непосредственное наказание за убийства животных каждой из девушек составило 150 часов обязательных работ.

"Хабаровские живодеры" получили более трех лет тюрьмы. Вы считаете справедливым такое наказание?
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    Да, такие сроки, пусть и по совокупности статей, - достаточная мера

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    Реальные сроки они получили за разбой и другие преступления, а за живодерство - обязательные работы. Это неприемлемо
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Уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года после того, как в интернет попали фотографии и видео с расправами над собаками и кошками. Подозреваемыми по делу стали студентка-первокурсница Алина Орлова и ее соседка Алена Савченко, — которые брали животных "в добрые руки" по объявлениям. Несколько владельцев узнали своих бывших подопечных в убитых животных. На тот момент девушкам было по 17 лет. Дело получило широкую огласку.

Во многих городах России прошли массовые пикеты и митинги с требованием реального срока заключения для виновных и ужесточения наказания по статье "жестокое обращение с животными". Те же требования содержали петиции, размещенные в интернете.

Во время расследования этого преступления вскрылись и другие подробности, Орловой и Савченко также предъявили обвинения по статьям "разбой", "оскорбление чувств верующих" и "возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Кроме того, появился еще один обвиняемый – их 18-летний приятель Виктор Смышляев. В ноябре 2016 года все трое были заключены под стражу.

Заседания суда, которые начались 13 марта 2017 года, проходили в закрытом режиме. Прессу пустили лишь на оглашение приговора 25 августа. Судья огласила только вводную и результативную часть приговора, оставив подробности дела за рамками заседания.

Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia / Halfpoint
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Согласно информации, озвученной в пятницу официальным представителем СК России Светланой Петренко, следствием и судом установлено, что две подруги с июня по август 2016 года "с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали".

В 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно размещала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а в 2016 году она совместно со знакомым изготовила и разместила в интернете "видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе". В июле 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.

Приговор слушали спокойно

В зале судебных заседаний, где зачитывали приговор, было больше представителей прессы, чем участников процесса. Подсудимые молча под конвоем проследовали в зал. На вопросы журналистов о том, "зачем вы это делали?", "вам не жалко убитых животных?", "вы раскаиваетесь в содеянном", "зачем вы закрываете лицо?", они не отвечали.

Алина Орлова, Алёна Савченко и Виктор Смышляев во время суда
© Фото : "ДВ-новости"/Игорь Чураков
"Слишком мягкий приговор". Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Судья Галина Николаева зачитала приговор суда, согласно которому, Алена Савченко признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными", "разбой", "оскорбление религиозных чувств верующих" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

За убийства животных ей назначено наказание – 150 часов обязательных работ, за оскорбление чувств верующих еще 150 часов работ, за унижение человеческого достоинства – 1,5 года лишения свободы, за разбой 3 года лишения свободы без штрафа. Окончательное наказание Савченко составило 4 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Алина Орлова признана виновной по статьям "жестокое обращение с животными" и "разбой". За убийства животных ей также назначено наказание в 150 часов обязательных работ, за разбой – 3 года лишения свободы без штрафа. Окончательное наказание Орловой составило 3 года и 10 дней лишения свободы в колонии общего режима.

Виктор Смышляев признан виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", ему назначено наказание — 3 года колонии общего режима.

В срок отбывания наказания все троим осужденным зачтут время с момента их ареста и до вынесения приговора суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с Савченко и Орловой в пользу потерпевшей Натальи Беловой (хозяйки убитого щенка) по 10 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор девушки выслушали спокойно, сказали судье, что он им понятен. Осужденные не ответили на вопрос журналистов, будут ли они обжаловать приговор.

Зоозащитники назвали наказание слишком мягким

Председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко после оглашения приговора сообщила журналистам, что считает приговор слишком мягким.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Конкретно по статье "жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям. Считаем, что это недостаточное наказание, скорее всего, обжалуем его", — сказала Коваленко.

По мнению зоозащитников, осужденные за издевательства над животными должны получить не менее 5 лет тюрьмы каждый. Коваленко отметила, что жертвами живодерок стали 15 животных и птиц.

Управление Генпрокуратуры РФ в ДФО, которое является стороной гособвинения на процессе, пока не заявляло о своем намерении обжаловать приговор.

"Мы ознакомлены с приговором, изучаем его. Пока не можем сказать, будем ли обжаловать", — сказал представитель управления.

У сторон есть 10 дней на обжалование приговора.

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