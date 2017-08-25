В ОП считают приговор "хабаровским живодеркам" справедливым

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих считает справедливым приговор, вынесенный обвиняемым в жестоких убийствах животных в Хабаровске, однако полагает, что в совершенном преступлении есть вина школы и родителей.

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Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу признал виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений двух девушек и молодого человека, им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы.

"Если эти девочки могли издеваться над маленькими такими созданиями, то они могут что-то такое и в отношении людей сотворить, я уверена в этом", — заявила РИА Новости Каннабих, комментируя вынесенный приговор.

На вопрос, считает ли она приговор справедливым, общественница ответила утвердительно. "Я считаю, что да", — сказала член ОП РФ.

При этом она отметила, что в случившемся есть "вина школы и вина родителей".

"Непонятно, как родители растили этих девочек, непонятно, кто учил этих девочек. Это действительно странное явление, такого не было раньше никогда", — добавила Каннабих.

Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы.

Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы. До вынесения приговора осужденные находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, следствие и суд установили, что две несовершеннолетние подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали.

Кроме того, расследуя обстоятельства этого дела, следователи выявили иные эпизоды преступной деятельности. В СК сообщили, что в 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно размещала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а в 2016 году она совместно со знакомым изготовила и разместила в интернете "видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе".

Официальный представитель СК России также сообщила, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.