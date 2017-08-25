Аксенов от имени крымчан выразил соболезнования родным погибших на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов от имени крымчан выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе автобуса на Кубани.

По последним данным МЧС, в результате падения автобуса в море на Кубани 16 человек погибли, 24 спасены, 8 госпитализированы. Девятнадцать человек доставлены в больницы, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

"С глубокой скорбью и болью воспринял известие о страшной автокатастрофе в районе поселка Волна в Краснодарском крае. От имени всех крымчан выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов сообщил, что Крым готов оказать Краснодарскому краю всю необходимую помощь.

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