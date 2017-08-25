На Кубани автобус с рабочими рухнул в море: 16 человек погибли

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Автобус с рабочими упал с пирса в море в прибрежном поселке Волна на Кубани, 16 человек погибли, 24 удалось спасти, поиски еще одного продолжаются. Возбуждено два уголовных дела.
Упал с пирса
Сообщение о том, что автобус с людьми упал со строящегося пирса в море, поступило спасателям в 8.07 мск в пятницу.
По данным МЧС, автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих. Позже следствие уточнило, что подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".
Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет порядка четырех метров. Упавший в море автобус уже поднят краном на берег. На месте работают не менее 20 водолазов, две мобильные водолазные установки, организовано привлечение водолазов республики Крым.
Тяжелых раненных перевезли в Краснодар
Позже представитель МЧС РФ сообщил РИА Новости, что всего после ЧП было госпитализировано 19 человек.
"Одиннадцать человек доставлены в Таманскую городскую больницу, еще восемь – в Темрюкскую центральную районную больницу. Пять человек доставляются для осмотра в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.
Два дела
Следственный комитет по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Она подчеркнула, что только по результатам комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.
Позже СК РФ дополнил дело о ДТП с автобусом на Кубани статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По словам Петренко, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству седьмому следственному управлению по Южному федеральному округу. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
В Краснодарский край также вылетел замглавы Роструда Иван Шкловец для участия в расследовании причин и обстоятельств падения автобуса.
Власти окажут помощь
Власти Кубани заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших при падении автобуса в воду.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в Twitter, что на место ЧП выехали медики из Краснодара. Губернатор также дал поручение главе Темрюкского района подготовить номерной фонд для родственников, которые приедут на опознание и за телами погибших, и вообще для всех родственников, которые изъявят желание приехать.
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