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Происшествия

На Кубани автобус с рабочими рухнул в море: 16 человек погибли

Сюжет:
ДТП с автобусом на Кубани (34)
12:1225.08.2017
(обновлено: 12:13 25.08.2017)
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© Фото : RUPTLYДТП с автобусом в Краснодарском краеДТП с автобусом в Краснодарском крае
© Фото : RUPTLY

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Автобус с рабочими упал с пирса в море в прибрежном поселке Волна на Кубани, 16 человек погибли, 24 удалось спасти, поиски еще одного продолжаются. Возбуждено два уголовных дела.

Упал с пирса

Сообщение о том, что автобус с людьми упал со строящегося пирса в море, поступило спасателям в 8.07 мск в пятницу.

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 16
Сначала источник сообщил РИА Новости о 12 погибших, затем их число увеличилось до 14, стало известно, что более 20 человек спасены. По последним данным, всего в автобусе находился 41 человек, из них 16 погибли, 24 были спасены, поиски еще одного продолжаются.

По данным МЧС, автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих. Позже следствие уточнило, что подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет порядка четырех метров. Упавший в море автобус уже поднят краном на берег. На месте работают не менее 20 водолазов, две мобильные водолазные установки, организовано привлечение водолазов республики Крым.

Тяжелых раненных перевезли в Краснодар

На Кубани автобус с рабочими упал в море
© РИА Новости / МЧС РФ
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Медики рассказали о травмах у пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
Из 24 пострадавших при падении автобуса сразу были госпитализированы восемь. По данным МЧС, состояние пяти из них оценивается как тяжелое, еще трое – средней степени тяжести. Медики местной больницы, оказавшие первую помощь, сообщили, что у пострадавших преимущественно травмы ребер, рук, ног, сотрясения мозга. Днем четырех человек в тяжелом состоянии транспортировали в Краснодар для оказания высокотехнологичной помощи.

Позже представитель МЧС РФ сообщил РИА Новости, что всего после ЧП было госпитализировано 19 человек.

"Одиннадцать человек доставлены в Таманскую городскую больницу, еще восемь – в Темрюкскую центральную районную больницу. Пять человек доставляются для осмотра в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

Два дела

Следственный комитет по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Поисковая операция на месте падения автобуса в Керченский пролив в поселке Волна Краснодарского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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На Кубани в ДТП с автобусом погибли 17 рабочих
"Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия", — сказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что только по результатам комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.

Позже СК РФ дополнил дело о ДТП с автобусом на Кубани статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам Петренко, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству седьмому следственному управлению по Южному федеральному округу. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Следователи рассмотрят все версии падения автобуса в море на Кубани
Южная транспортная прокуратура со своей стороны начала проверку после падения автобуса в море, в ходе которой будет дана комплексная оценка ситуации и установлены причины произошедшего. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал заместитель Южного транспортного прокурора Игорь Рахматулин.

В Краснодарский край также вылетел замглавы Роструда Иван Шкловец для участия в расследовании причин и обстоятельств падения автобуса.

Власти окажут помощь

Власти Кубани заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших при падении автобуса в воду.

Автобус, упавший в море gif
В сети появилось видео с автобусом, рухнувшим в море на Кубани
"По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, подготавливаются места для оказания необходимой медицинской помощи. Также подготавливается санавиация для возможной необходимой транспортировки пострадавших. Для родственников погибших будет подготовлен номерной фонд", — сообщили в администрации.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в Twitter, что на место ЧП выехали медики из Краснодара. Губернатор также дал поручение главе Темрюкского района подготовить номерной фонд для родственников, которые приедут на опознание и за телами погибших, и вообще для всех родственников, которые изъявят желание приехать.

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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