На Кубани автобус с рабочими рухнул в море: 16 человек погибли

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Автобус с рабочими упал с пирса в море в прибрежном поселке Волна на Кубани, 16 человек погибли, 24 удалось спасти, поиски еще одного продолжаются. Возбуждено два уголовных дела.

Упал с пирса

Сообщение о том, что автобус с людьми упал со строящегося пирса в море, поступило спасателям в 8.07 мск в пятницу.

Сначала источник сообщил РИА Новости о 12 погибших, затем их число увеличилось до 14, стало известно, что более 20 человек спасены. По последним данным, всего в автобусе находился 41 человек, из них 16 погибли, 24 были спасены, поиски еще одного продолжаются.

По данным МЧС, автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих. Позже следствие уточнило, что подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет порядка четырех метров. Упавший в море автобус уже поднят краном на берег. На месте работают не менее 20 водолазов, две мобильные водолазные установки, организовано привлечение водолазов республики Крым.

Тяжелых раненных перевезли в Краснодар

Из 24 пострадавших при падении автобуса сразу были госпитализированы восемь. По данным МЧС, состояние пяти из них оценивается как тяжелое, еще трое – средней степени тяжести. Медики местной больницы, оказавшие первую помощь, сообщили, что у пострадавших преимущественно травмы ребер, рук, ног, сотрясения мозга. Днем четырех человек в тяжелом состоянии транспортировали в Краснодар для оказания высокотехнологичной помощи.

Позже представитель МЧС РФ сообщил РИА Новости, что всего после ЧП было госпитализировано 19 человек.

"Одиннадцать человек доставлены в Таманскую городскую больницу, еще восемь – в Темрюкскую центральную районную больницу. Пять человек доставляются для осмотра в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

Два дела

Следственный комитет по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия", — сказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что только по результатам комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.

Позже СК РФ дополнил дело о ДТП с автобусом на Кубани статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам Петренко, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству седьмому следственному управлению по Южному федеральному округу. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Южная транспортная прокуратура со своей стороны начала проверку после падения автобуса в море, в ходе которой будет дана комплексная оценка ситуации и установлены причины произошедшего. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия выехал заместитель Южного транспортного прокурора Игорь Рахматулин.

В Краснодарский край также вылетел замглавы Роструда Иван Шкловец для участия в расследовании причин и обстоятельств падения автобуса.

Власти окажут помощь

Власти Кубани заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших при падении автобуса в воду.

"По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, подготавливаются места для оказания необходимой медицинской помощи. Также подготавливается санавиация для возможной необходимой транспортировки пострадавших. Для родственников погибших будет подготовлен номерной фонд", — сообщили в администрации.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в Twitter, что на место ЧП выехали медики из Краснодара. Губернатор также дал поручение главе Темрюкского района подготовить номерной фонд для родственников, которые приедут на опознание и за телами погибших, и вообще для всех родственников, которые изъявят желание приехать.

О крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>