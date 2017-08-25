В Ассоциации театральных критиков прокомментировали арест Серебренникова

Дом на улице Пречистенка в центре Москвы, где в своей квартире режиссер Кирилл Серебренников будет отбывать домашний арест. 23 августа 2017

Дом на улице Пречистенка в центре Москвы, где в своей квартире режиссер Кирилл Серебренников будет отбывать домашний арест. 23 августа 2017

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Содержание Кирилла Серебренникова под домашним арестом мешает осуществлению его творческих планов, заявили в Ассоциации театральных критиков (АТК), назвав действия в отношении режиссера акцией устрашения.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля за его передвижениями. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

"Мы требуем прекращения насилия и произвола в отношении деятелей театра, чья вина не только не доказана, но и толком не сформулирована — нам твердят о миллионных кражах, затрудняясь в точных цифрах. Считаем, что домашний арест Кирилла Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Ассоциации.

В АТК арест Серебренникова и его конвоирование в Москву сочли "акцией устрашения" и потребовали прекратить "произвол, творящийся в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других театральных деятелей, ныне объявленных подозреваемыми по так называемому делу "Седьмой студии".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.