В Ассоциации театральных критиков прокомментировали арест Серебренникова

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Содержание Кирилла Серебренникова под домашним арестом мешает осуществлению его творческих планов, заявили в Ассоциации театральных критиков (АТК), назвав действия в отношении режиссера акцией устрашения.
"Мы требуем прекращения насилия и произвола в отношении деятелей театра, чья вина не только не доказана, но и толком не сформулирована — нам твердят о миллионных кражах, затрудняясь в точных цифрах. Считаем, что домашний арест Кирилла Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Ассоциации.
В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".
В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.