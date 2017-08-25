В Петербурге подросток сообщил о минировании аэропорта Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Подросток подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании аэропорта Пулково, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В одной из групп в социальной сети 28 июля было опубликовано сообщение о том, что аэропорт Пулково якобы будет заминирован. Затем от этого же пользователя пришло сообщение, о том, что он пошутил.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к ложному сообщению о заминировании причастен 16-летний подросток. Выяснилось, что он сделал ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона через личную страницу в социальной сети", — говорится в сообщении.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".