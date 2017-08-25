Суд рассмотрит иск о деятельности челябинского летного училища 30 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Суд города Копейска Челябинской области 30 августа 2017 года рассмотрит иск о признании незаконной деятельности челябинского летного училища гражданской авиации, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель горсуда Копейска Ольга Кадочникова.
"В суд города Копейска 10 июля поступил соответствующий иск, 8 августа на предварительном заседании была назначена дата судебного разбирательства – на 30 августа, 15.00", — рассказала собеседница агентства.
По данным челябинской транспортной прокуратуры, в своем иске прокуратура требует признать деятельность челябинского летного училища по обучению специалистов с присвоением квалификации "пилот" незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Кроме того, прокуратура требует запретить училищу обучать специалистов с присвоением квалификации "пилот" до получения соответствующего сертификата.
Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.