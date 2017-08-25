Суд рассмотрит иск о деятельности челябинского летного училища 30 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг – РИА Новости. Суд города Копейска Челябинской области 30 августа 2017 года рассмотрит иск о признании незаконной деятельности челябинского летного училища гражданской авиации, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель горсуда Копейска Ольга Кадочникова.

"В суд города Копейска 10 июля поступил соответствующий иск, 8 августа на предварительном заседании была назначена дата судебного разбирательства – на 30 августа, 15.00", — рассказала собеседница агентства.

По данным челябинской транспортной прокуратуры, в своем иске прокуратура требует признать деятельность челябинского летного училища по обучению специалистов с присвоением квалификации "пилот" незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Кроме того, прокуратура требует запретить училищу обучать специалистов с присвоением квалификации "пилот" до получения соответствующего сертификата.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь челябинского летного училища Ая Шафран, летное училище ведет образовательную деятельность и работает на основании лицензии министерства образования Челябинской области, училищу сертификат авиационного учебного центра не нужен. Этот сертификат, который выдается Росавиацией, нужен тем, кто учит авиационных специалистов, то есть занимается переподготовкой действующих пилотов и других специалистов авиации, отметила она.

Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.