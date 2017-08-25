Яшин рассказал подробности гибели волонтера, избитого у мемориала Немцову

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Волонтер Иван Скрипниченко, на которого напали в середине августа во время дежурства у импровизированного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту в Москве, скончался спустя несколько дней, сообщил РИА Новости соратник Немцова, оппозиционер Илья Яшин, отметив, что заключения экспертов о причине смерти он пока не видел.

Он уточнил, что периодически на мемориал, организованный на месте убийства Немцова, нападают и пытаются его разгромить разного рода провокаторы; волонтеры дежурят на мосту, чтобы пресекать такие попытки.

"Иван был одним из таких волонтеров, который несколько месяцев систематически дежурил на мосту и, к сожалению, стал объектом такого нападения… Стычки даже никакой не произошло, он (нападавший — ред.) просто нанес удар Ивану очень сильный в лицо, сломал ему нос. Парня отвезли в Склиф (НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского — ред.), потом через некоторое время выпустили, но, к сожалению, спустя несколько дней он скончался", — сказал Яшин.

Он уточнил, что нападение произошло 15 августа. Говоря о причине смерти, оппозиционер отметил, что он пока не видел официального заключения экспертов.

"Нам нужно подождать результатов. Мы никаких документов не видели. Насколько я понимаю, вследствие нападения у него произошли некоторые изменения со здоровьем, вроде как оторвался тромб в итоге", — сказал Яшин.

Как сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Скрипниченко действительно поступил в медучреждение 15 августа.

"Поступал 15-го через приемный (покой), его диагностировали и 16-го утром выписали", — отметил собеседник агентства.