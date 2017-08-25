Медики рассказали о травмах у пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

СОЧИ, 25 авг — РИА Новости. Пострадавшие при падении автобуса в море на Кубани получили травмы рук, ног и сотрясения, рассказали РИА Новости в приемном отделении Таманской участковой больницы.

"У нас отделение центральной больницы, мы приняли пострадавших и отправили в Темрюк, потому что у нас нет травматологического отделения. Приняли 18 человек, из них двое в тяжелом состоянии, остальные — средней и легкой степени тяжести. Преимущественно травмы ребер, рук, ног, сотрясения. Мы оказали первую помощь, обезболили, перевязали и отправили в Темрюкскую больницу", — сообщили в приемном отделении.

По последним данным, автобус, упавший с пирса в море на Кубани, перевозил 38 человек: 14 погибли, 24 спасены.

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