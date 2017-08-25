В МЧС уточнили данные об автобусе, упавшем в море на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (22)

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автобус, упавший с пирса в море на Кубани, перевозил 38 человек: 14 рабочих погибли, 24 спасены, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В результате произошедшего погибли 14 человек. Спасены 24 человека. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое; трое находятся в состоянии средней степени тяжести", — сказали в пресс-службе.

Пострадавшие доставляются в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.

"В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в главке.

На месте работают 12 водолазов. "Автобус поднят краном и находится сейчас на пирсе", — сказали в МЧС.