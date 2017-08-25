В МЧС уточнили данные об автобусе, упавшем в море на Кубани

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автобус, упавший с пирса в море на Кубани, перевозил 38 человек: 14 рабочих погибли, 24 спасены, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Пострадавшие доставляются в Центральную региональную больницу Темрюкского района, для оказания им психологической помощи направлены шесть психологов.
"В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками", — добавили в главке.
На месте работают 12 водолазов. "Автобус поднят краном и находится сейчас на пирсе", — сказали в МЧС.