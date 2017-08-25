Сбившему в Москве в декабре пешехода водителю Mercedes предъявили обвинение

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следователи МВД предъявили очное обвинение в гибели пешехода в центре Москвы экстрадированному из Германии Алексею Ломову, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

В Москве на Бауманской улице 13 декабря 2016 года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В августе Ломов был экстрадирован из Германии в РФ.

"ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение Ломову А., который в декабре 2016 года совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия", — сказала она.

Ранее Ломов заочно был обвинен по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".