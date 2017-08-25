Родные погибшего при пожаре в центре Ростова-на-Дону получат выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Родственникам погибшего при пожаре в центре Ростова-на-Дону выплатят 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении правительства Ростовской области.

"Один миллион рублей выплатит региональный бюджет, еще полмиллиона – городской. Средства будут перечислены родным погибшего во время пожара, который произошел в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Выделенные городом по 20 тысяч рублей получили уже 499 человек. Областное пособие в 30 тысяч рублей выплачено 371 пострадавшему. Еще более 200 человек сегодня получили гуманитарную помощь. В пунктах временного размещения находится 71 человек, в том числе 13 детей. Завтра их начнут перемещать в одну из городских гостиниц.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.

Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".