В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера украинского банка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в растрате иностранца, разыскиваемого через Интерпол в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба не уточняет личность задержанного, но по данным издания "Фонтанка.ру" , которое ссылается на неназванные источники, им является бывший топ-менеджер украинского банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин. Он разыскивается властями Украины по делу о присвоении и растрате. Шапкин работал зампредседателем правления банка, который был одним из крупнейших в стране. В 2015 году банк был лишен лицензии, так как структура попала в категорию неплатежеспособных.

"У дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", — сказано в сообщении полиции.

По данным пресс-службы, задержанный арестован.