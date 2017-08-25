Суд оставил в СИЗО бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Сахалинский областной суд оставил бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его подчиненных под арестом до 7 ноября, сообщил РИА Новости в пятницу представитель суда.

"Суд апелляционной инстанции вчера принял решение оставить в силе постановление городского суда Южно-Сахалинска о продлении содержания под стражей еще на три месяца Хорошавина, Икрамова и Карепкина, до 7 ноября", — сообщил собеседник агентства.

В четверг в суде представители гособвинения завершили представление своих доказательств. На следующем заседании, которое должно состояться 28 августа, слово передадут адвокатам.

С марта 2017 года в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-губернатора Александра Хорошавина, бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина, который курировал рыболовство и АПК, бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова и экс-министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Последний находится под домашним арестом. Чиновники обвиняются в совершении коррупционных преступлений, общая сумма их взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.