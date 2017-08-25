В Бурейском районе сняли режим ЧС, введенный после аварии на ГЭС

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Режим ЧС, который ввели после повреждения затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС, сняли в Бурейском районе, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По данным Нижне-Бурейской ГЭС, в четверг в 14.24 мск при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение затвора и подтопление пристанционной площадки. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

В правительстве Амурской области под руководством губернатора Александра Козлова прошло заседание регионального штаба КЧС, посвященное нештатной ситуации на Нижне-Бурейской ГЭС.

"На заседании КЧС было принято решение о снятии в Бурейском районе режима ЧС и переходе на режим повышенной готовности. Группировка спасателей останется в Бурейском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для контроля ситуации в районе сосредоточена группировка сил: 76 человек, 20 единиц техники, в том числе шесть плавательных средств.

"Сегодня в Приамурье прибывает главный инженер проекта. Мы ждем, что проектировщики оценят, с чем была связана нештатная ситуация, и обозначат сроки для ее устранения", — сообщил губернатор.

По словам исполнительного директора Нижне-Бурейской ГЭС Александра Гаркина, заключение комиссии нужно ожидать к 30-31 августа. Он подчеркнул, что с каждым днем объемы неконтролируемых сбросов будут уменьшаться естественным образом.

На заседании КЧС было отмечено, что уровень воды в Бурее на сегодня составляет 3,24 метра, при имеющемся сбросе воды нет угрозы подтопления населенных пунктов. По данным метеорологов, погода в ближайшее время также не усугубит положение.