Прокуратура Хабаровска передала уголовное дело главы "Горсвета" в суд

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело руководителя МУП Хабаровска "Горсвет", обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 8 июня руководитель "Горсвета" получил в своем рабочем кабинете взятку в размере 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации, с которой ранее был заключен договор на поставку электропродукции для нужд муниципального предприятия. В отношении коммерсанта возбуждено дело по статье "дача взятки". Помимо этого, считает следствие, руководитель "Горсвета" заключил договор на поставку электротехнической и кабельной продукции с коммерческой организацией по завышенной цене, чем причинил ущерб бюджету Хабаровска в размере 11 миллионов рублей, и передавал директору ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс" сведения, содержащиеся в заявках других участников конкурса на поставку продукции. В настоящее время руководитель МУП Хабаровска "Горсвет" находится под домашним арестом.

"Прокуратурой города направлено в суд уголовное дело в отношении директора МУП города Хабаровска "Горсвет", обвиняемого в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокуратура направила в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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