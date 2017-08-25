Приморской пенсионерке грозит до семи лет за утонувших внучку и мужа

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Пенсионерке из Приморья, которая была за рулем опрокинувшейся в реку иномарки, в результате чего погибли пассажиры — мужчина и девочка, грозит до семи лет лишения свободы, сообщает региональное УМВД РФ.

В середине августа 70-летняя женщина за рулем Nissan Cube везла 9-летнюю внучку и мужа по полевой дороге вдоль берега реки Уссурка. Автомобилистка решила развернуться, но при движении задним ходом съехала с берега в реку, где машина перевернулась и затонула. Женщине удалось спастись, а мужчина и девочка не смогли выбраться из автомобиля и захлебнулись. Иномарку и погибших достали с 5-метровой глубины.

"В отношении женщины — водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 5 данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и до трех лет лишение водительских прав.