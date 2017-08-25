МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего стас-секретаря — заместителя главы МЧС РФ Владимира Артамонова к трем годам лишения свободы условно за фиктивное трудоустройство супруги в ФГБУ "ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (ФГБУ ВНИИ ГОЧС), пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, уголовное дело против Артамонова, его жены Галии Артамоновой и бывшего начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС генерал-майора Валерия Акимова Хамовнический райсуд столицы рассмотрел за два заседания. Отмечается, что изначально они были фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое главное следственное управление СК возбудило по результатам проверок, проведенных год назад контрольными службами в ФГБУ ВНИИ ГОЧС.

"Как выяснилось, по просьбе заместителя министра генерал Акимов в качестве научного сотрудника фиктивно трудоустроил во ВНИИ его супругу. Доктор юридических наук, профессор Артамонова, не появляясь в ФГБУ, в течение трех лет получала оттуда зарплату на карточку. При этом общая сумма выплат составила немногим более 1,3 миллиона рублей", — сообщает издание.

По данным газеты, в суде, куда дело поступило уже по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), участники аферы еще раз полностью признали свою вину, отметив, что уже погасили причиненный ущерб.

Как сообщили изданию в суде, все трое обвиняемых получили по три года условно. При этом судья назначила им дополнительные наказания в виде испытательных сроков: у супругов Артамоновых он составил три года, а у Акимова — два с половиной.

Президент России Владимир Путин в мае 2017 года своим указом освободил Артамонова от должности замглавы МЧС РФ.