На ракетном катере Тихоокеанского флота погиб матрос

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Матрос-контрактник погиб, еще один военнослужащий госпитализирован из-за выброса отработанных газов в машинном отделении ракетного катера "Р-20" на Тихоокеанском флоте (ТОФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК В Крыму перевернулся сухогруз

"(В четверг) 24 августа в 5:15 (по мск) в ходе проведения плановых занятий на морском полигоне Тихоокеанского флота в акватории Японского моря в кормовом машинном отделении ракетного катера "Р-20" произошел выброс отработанных газов. В результате происшествия один матрос по контракту погиб. Еще один пострадавший военнослужащий был доставлен в главный госпиталь Тихоокеанского флота, где ему оказывается всесторонняя медицинская помощь", — информирует пресс-служба флота.

В ТОФ отметили, что остальные члены экипажа не пострадали, материальная часть корабля находится в рабочем состоянии.

Для выяснения причин происшествия работает комиссия управления флота.