В Ленобласти более восьми тысяч человек остались без света из-за аварии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Более 8 тысяч человек в Гатчинском районе Ленинградской области остались без электроэнергии из-за аварии, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 20.25 24 августа поступило сообщение об отключении электроэнергии в Гатчинском районе, поселок Сиверский и Белогорка. В зоне отключения находятся 8400 человек, 71 многоэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, аварию на высоковольтной линии ликвидирует бригада филиала ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети". В настоящее время часть потребителей получает электричество по резервной схеме; восемь социально-значимых объектов (пять котельных, канализационно-насосная станция, больница) – от передвижных дизель-генераторов.

Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — 02.00 мск 25 августа.