Липецкие приставы спасли младенца, которого мать хотела выбросить с балкона

БРЯНСК, 24 авг – РИА Новости. Двое судебных приставов в Липецке спасли двухмесячную девочку, которую пьяная мать намеревалась выбросить с балкона, сообщается на сайте УФССП по региону.

"Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по ОУПДС города Липецка Сергей Исаев и Евгений Руднев спасли жизнь двухмесячному ребенку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с просьбой о помощи к судебным приставам, находившимся при исполнении, обратилась жительница города. Она рассказала, что с балкона третьего этажа соседнего дома слышны крики, а находившаяся там женщина угрожает выбросить из окна грудного ребенка.

Судебные приставы оперативно вычислили квартиру, из которой доносился шум, и поднялись туда. Открывшая им дверь пожилая женщина подтвердила, что ее дочь угрожает выбросить с балкона своего ребенка. Сотрудники УФССП действительно обнаружили на балконе девушку с признаками алкогольного опьянения, на ее руках находился младенец.

Приставы заговорили с ней, затем забрали ее дочь и вывели ее саму с балкона. По данным ведомства, девочка была истощена, на открытых участках тела виднелись синяки и ссадины. Сотрудники вызвали скорую помощь, полицию и представителей органов опеки и попечительства.

Девочка была госпитализирована, ее жизнь вне опасности, подчеркивается в сообщении. Решается судьба неблагополучной семьи.