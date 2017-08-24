В Волгоградской области ликвидировали все действующие природные пожары

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Действующих природных пожаров в Волгоградской области нет, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк.

"Обстановка стабилизирована, действующих очагов возгорания нет. Проводится дотушивание локализованных очагов", — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Гребенюк сообщил, что пожары повредили более 150 строений, 18 жилых домов. "Ущерб уточняется, местным жителям оказывается необходимая помощь", — сказал он.

Руководители всех районов области сообщили на заседании, что ситуация с пожарами полностью стабилизирована.

В среду из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых живут более 580 тысяч человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек.

В борьбе с пожарами задействованы более 5 тысяч человек, которые используют почти 3 тысячи единиц техники. Кроме того, привлечены шесть воздушных судов МЧС России — самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолеты Ми-8. Как сообщил Гребенюк, авиация МЧС совершила на тушение пожаров 39 вылетов, осуществив 70 сбросов воды общей массой 714 тонн.