САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский райсуд Пензы взыскал с магазина в пользу местного жителя тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда за отказ продать ему товар за четыре минуты до окончания рабочего дня, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Клиент магазина указал в иске, что пришел за 20 минут до закрытия магазина одежды в торговом центре на улице Центральной в Пензе, выбрал вещи, примерил и собирался купить, однако продавец отказалась пробить чек, указав, что касса закрыта, поскольку на компьютере уже наступило время окончания рабочего дня. При этом истец настаивал, что до окончания рабочего дня еще четыре минуты и он намерен купить вещь.

По данным пресс-службы, после препирательств истец написал жалобу в книгу отзывов и предложений, а на следующий день купил выбранную вещь и подал в магазин претензию, на которую ответ не получил. В иске потребитель просил взыскать с магазина 10 тысяч рублей за причиненные моральные страдания, принести ему извинения в письменном виде, взыскать штраф и судебные расходы. Ответчик посчитал иск необоснованным.

"Учитывая установленный режим работы — до 21 часа, у сотрудников магазина имелась возможность обслужить покупателя, не нарушая данный режим, что подтверждается исследованными по делу доказательствами, включая ответ в книге жалоб и предложений, согласно которого руководство магазина согласилось с нарушением, принесло потребителю извинения за сложившуюся ситуацию", — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что права истца как покупателя были нарушены ответчиком, в связи с чем иск был частично удовлетворен. "Взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в сумме одна тысяча рублей. Также взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 500 рублей и судебные расходы в сумме двух тысяч рублей", — отмечается в сообщении.