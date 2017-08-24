Число потушенных за день природных пожаров под Саратовом выросло до четырех

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число природных пожаров в Саратовской области, которые спасатели потушили в четверг, увеличилось до четырех, общая площадь возгораний превысила 28 гектаров, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы регионального главка МЧС.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что спасатели в четверг потушили крупный лесной пожар площадью около 10 гектаров в окрестностях села Широкое в Татищевском районе.

"Природный пожар в Балтайском районе ликвидирован в 16.45 на площади 15 гектаров, в Аткарском районе — в 17.00 на площади 2,4 гектара, в Базарно-Карабулакском районе ликвидация в 17.30 на площади 0,7 гектара", — сказала собеседница агентства.

По данным регионального главка МЧС, установившаяся сухая, жаркая и ветреная погода в области способствует возникновению и распространению пожаров, в регионе действует особый противопожарный режим, объявлен пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. МЧС призывает жителей усилить меры пожарной безопасности дома и на улице.