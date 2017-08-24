Число потушенных за день природных пожаров под Саратовом выросло до четырех

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число природных пожаров в Саратовской области, которые спасатели потушили в четверг, увеличилось до четырех, общая площадь возгораний превысила 28 гектаров, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы регионального главка МЧС.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что спасатели в четверг потушили крупный лесной пожар площадью около 10 гектаров в окрестностях села Широкое в Татищевском районе.
По данным регионального главка МЧС, установившаяся сухая, жаркая и ветреная погода в области способствует возникновению и распространению пожаров, в регионе действует особый противопожарный режим, объявлен пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. МЧС призывает жителей усилить меры пожарной безопасности дома и на улице.