В Краснодарском крае обнаружили вирус АЧС в мясе для заключенных

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Управление Россельхознадзора обнаружило геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) в мясе для заключенных исправительных учреждений Краснодарского края, сообщается на сайте ведомства.

"Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея… семнадцатого августа 2017 года был проведён отбор 10 проб свинины, хранившейся в двух холодильных камерах ФКУ ЛИУ № 8 УФСИН России по Краснодарскому краю. По результатам лабораторных исследований, проведённых в ФГБУ "Краснодарская МВЛ", во всех пробах выявлен генетический материал вируса АЧС", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что 21 августа в рамках мониторинга на наличие вируса АЧС был проведён отбор проб мяса, хранящегося на территории продовольственного склада ФКУ ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю. По результатам исследований, в двух пробах свинины одной из камер был также обнаружен геном вируса АЧС.

Госветуправление Краснодарского края под контролем специалистов управления Россельхознадзора проводит работу по локализации инфекции и недопущению дальнейшего распространения возбудителя АЧС на территории края и соседних регионов.