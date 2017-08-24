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Происшествия

МЧС рассказало о признаках поджога в четырех районах Волгоградской области

17:4724.08.2017
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фотоСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Огонь на территории четырех районов Волгоградской области, где сейчас борются со степными пожарами, за последнюю неделю вспыхивал одновременно в шести и более местах, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Полиция выяснит причины пожаров в Волгоградской области

Ранее губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба сообщил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались из-за поджогов. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Из опасных зон эвакуировано более 750 человек. Всего к эвакуации были подготовлены более 5 тысяч человек. По данным МЧС РФ, в настоящее время все природные пожары в регионе локализованы. В результате пожаров погибла супружеская пара в Ольховском районе.

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожары под Волгоградом угрожали 40 населенным пунктам

"Когда на территории одного муниципального образования в одно и то же время происходят шесть и более возгораний, то это наводит на определенные мысли. Такое было у нас неоднократно, в течение последней недели мы это констатировали на территории Городищенского, Иловлинского, Михайловского и Камышинского районов. В Камышинсом районе 23 августа в момент усиления ветра к 15:00 по мск возникло шесть независимых очагов возгорания", — пояснил Гребенюк.

В настоящее время на территорию Волгоградской области прибыли силы и средства МЧС Калмыкии, Астраханской области и приступили к выполнению работ в муниципальных районах. По предварительным данным, огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Площадь, пройденная огнем, уточняется. Общая группировка сил превышает 6 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники.

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Происшествия
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