В Химкинском лесу нашли BMW с 30 килограммами наркотиков

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили 30 килограммов наркотиков на переднем сиденье автомобиля BMW в Химкинском лесопарке, водитель был задержан на месте, сообщили в ведомстве.

"Сотрудники Росгвардии обнаружили 30 кг наркотического вещества в машине на территории химкинского лесопарка… Автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, следуя по маршруту патрулирования, обнаружил автомобиль BMW, на переднем сиденье которого находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом. На месте задержали водителя машины", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, всего были изъяты 30 килограммов.

Росгвардейцы передали задержанного мужчину и изъятое вещество органам внутренних дел для экспертизы и принятия правового решения, заключили в ведомстве.