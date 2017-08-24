Ссора водителей у метро "Динамо" в Москве закончилась стрельбой

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ссора таксиста и другого водителя у станции метро "Динамо" на севере Москвы закончилась стрельбой, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию обратился водитель такси и сообщил, что в районе станции метро "Динамо" у него произошёл конфликт с неизвестным, который произвёл выстрел в сторону его автомобиля. Пострадавших нет", — сказал дежурный офицер.

По его словам, проводится проверка.