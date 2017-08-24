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Происшествия

Энергоснабжение в Тульской области восстановлено полностью

17:2824.08.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фотоОбесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ВОРОНЕЖ, 24 авг — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Тульской области, где без света утром в четверг остались 1,3 тысячи человек, сообщает региональное управление МЧС.

Масштабный субботник по уборке реки Ока состоялся в Тульской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Масштабный субботник по очистке реки Оки состоялся в Тульской области
Утром 24 августа без электричества остались 60 домов в городе Донской с общей численностью населения более 700 человек и в Суворовском районе — 347 домов с общей численностью населения более 600 человек. По данным на 12.30 мск электроснабжение в городе Донской было полностью восстановлено, в Суворовском районе остались неподключенными 43 дома, где проживают свыше 60 человек.

"По состоянию на 14.20 (мск) электроснабжение в Суворовском районе полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Как отметил РИА Новости представитель главного управления МЧС области, таким образом, энергоснабжение в регионе после утренних отключений полностью восстановлено.

Накануне из-за непогоды произошли отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Тульской области. Без света в общей сложности остались около 27 тысяч человек. В ночь на четверг энергоснабжение было восстановлено.

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