Карантин из-за бешенства отменен еще в одной местности Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 24 авг — РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в четверг отменил введенный в июне этого года карантин из-за бешенства на территории селения в Черекском районе, ограничительные мероприятия продолжают действовать в двух местностях республики, сообщает официальный сайт руководителя региона.

С начала февраля по начало августа карантин по бешенству был введен на территории 15 местностей республики. Позже на 12 из них он был отменен.

"В связи с ликвидацией очага бешенства отменить ограничительные мероприятия на части территории селения Аушигер Черекского района", — говорится в сообщении.

Ограничительные меры по бешенству продолжают действовать в двух местностях республики — на части селения Озрек в Лескенском районе и в одном районе Нальчика.

Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные.