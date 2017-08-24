Под Саратовом локализовали крупный природный пожар

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратовской области в четверг локализовали крупный низовой лесной пожар, который прошел 182 гектара, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что информация о пожаре на землях лесного фонда в Ровенском районе Саратовской области поступила около 21.00 по местному времени (20.00 мск) в среду. Огонь прошел 182 гектара лесного фонда, повредив в основном кустарники и траву. Около 12.00 мск четверга очаг возгорания составлял около 400 квадратных метров.

"Объявлено о локализации пожара в Ровенском районе", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что угрозы населенным пунктам в результате этого пожара нет.

На месте возгорания продолжают работать 20 единиц техники и 85 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 34 человека личного состава.