Под Саратовом локализовали крупный природный пожар

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратовской области в четверг локализовали крупный низовой лесной пожар, который прошел 182 гектара, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС.
"Объявлено о локализации пожара в Ровенском районе", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что угрозы населенным пунктам в результате этого пожара нет.
На месте возгорания продолжают работать 20 единиц техники и 85 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 34 человека личного состава.