Власти Саратова заявили, что жалоб от людей, застрявших на аттракционе, нет

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жалоб от посетителей экстремального аттракциона "Камикадзе" в городском парке Саратова, который остановился во время нахождения на нем людей, не поступало, сообщили РИА Новости в четверг в областной инспекции Гостехнадзора.

Ранее некоторые СМИ написали, что вечером в среду в Саратове в городском парке культуры и отдыха имени Горького несколько человек около десяти минут висели вниз головой на огромной высоте из-за поломки экстремального аттракциона "Камикадзе". Гендиректор ООО "Парк города "Лукоморье" Елена Телегина сообщила РИА Новости, что на аттракционе, который остановился из-за срабатывания датчика электронной системы защиты, было 10 посетителей, никто не пострадал. Телегина назвала инцидент штатной ситуацией.

"Мы можем провести проверку, если бы было заявление или обращение от какого-то гражданина. Если у нас будет заявление от гражданина, то тогда мы сможем провести документарную проверку, действительно ли это является аттракционом или нет, есть ли ГОСТы, свидетельства, паспорта… Пока что нет такого заявления", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что вопреки требованиям регионального закона "О региональном государственном надзоре за техническим состоянием аттракционной техники на территории Саратовской области" владельцы парка "Лукоморье" не уведомили Гостехнадзор о своей деятельности по предоставлению услуг с использованием аттракционов.

"Те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с аттракционами, должны иметь разрешение от администрации (города) — я думаю, что у "Лукоморья" оно, наверняка, есть, — и должны присылать уведомление в инспекцию Гостехнадзора о том, что они осуществляют эту деятельность. Уведомления от них не было", — сказала представитель инспекции.