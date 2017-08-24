Под Калугой вынесли приговор мужчине, зарезавшего возлюбленную и ее мать

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Житель Калужской области приговорен к 17 годам колонии за жестокую расправу над бросившей его возлюбленной и ее матерью — он нанес обеим десятки ножевых ранений, сообщила прокуратура региона в четверг.

Суд установил, что 6 августа 2016 года в Обнинске 26-летний молодой человек после очередной ссоры со своей девушкой из-за разрыва отношений пришел в общежитие, где она жила со своей 47-летней матерью.

"В ходе общения между обвиняемым и двумя женщинами… произошел очередной словесный конфликт, во время которого мужчина схватил кухонный нож, которым нанес девушке 24 удара, а ее матери 29 ударов в жизненно важные органы. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина и его жертвы – граждане Узбекистана.

После устроенной им резни молодой человек пытался добраться до Санкт-Петербурга, однако на следующий день после убийства был задержан сотрудниками полиции на одной из станций в Тверской области.

"В судебном заседании подсудимый не отрицал, что наносил потерпевшим удары ножом, однако уверял, что действовал в состоянии аффекта, вызванного поведением матери девушки, категорически возражавшей против их дальнейших отношений и высказывавшей оскорбления в его адрес", — сообщает прокуратура.

Гособвинение опровергло доводы подсудимого. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.