Жителя Саратова и его племянника обвиняют в изнасиловании школьницы

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два жителя Саратовской области задержаны по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки, которая помогала им грузить арбузы, сообщило в четверг региональное управление СК.

По версии следствия, 21 и 22 августа в вагончике на поле вблизи села Воскресенка Энгельсского района 49-летний местный житель изнасиловал 14-летнюю знакомую, которая помогала ему грузить арбузы. Следователи установили, что 22 августа прибывший для погрузки арбузов его 24-летний племянник также изнасиловал девочку.

Школьница сообщила об этом матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

"В настоящее время злоумышленники задержаны, им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Оба фигуранта обвиняются по уголовной статье "изнасилование несовершеннолетней". Им грозит до 15 лет лишения свободы.