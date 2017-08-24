Жителя Саратова и его племянника обвиняют в изнасиловании школьницы

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два жителя Саратовской области задержаны по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки, которая помогала им грузить арбузы, сообщило в четверг региональное управление СК.
Школьница сообщила об этом матери, которая обратилась в правоохранительные органы.
"В настоящее время злоумышленники задержаны, им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Оба фигуранта обвиняются по уголовной статье "изнасилование несовершеннолетней". Им грозит до 15 лет лишения свободы.