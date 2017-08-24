В Карелии нашли потерявшегося мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС нашли подростка из Петербурга, заблудившегося в лесу Пудожского района Карелии, сообщает пресс-служба карельского ГУМЧС.
"Во время сбора грибов молодой человек заблудился. Услышав шум воды, он смог выйти на берег озера. Далее турист направился в северном направлении в сторону поселка Шальский. Как отмечает подросток, двигался он до тех пор, пока не стемнело. Заночевал в лесу, предварительно соорудив место для ночлега из лапника. Утром он продолжил движение вдоль берега в том же направлении", — сказано в сообщении.
Молодого человека обнаружили сотрудники пожарно-спасательной части №51 поселка Шальский возле устья реки Водла и вернули в туристическую группу.