Всех отравившихся на иркутской базе туристов выписали из больницы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Все отдыхающие с турбазы в поселке Утулик Иркутской области, обратившиеся за медицинской помощью из-за отравления, в четверг выписаны из больницы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 22 человека госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в результате массового отравления в поселке Утулик Иркутской области на туристической базе Ангарского нефтехимического комбината.

"Следователям стало известно, что 23 августа в вечернее время за медицинской помощью начали обращаться отдыхающие с туристической базы "Утулик" с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Всего на турбазе отдыхают более 400 человек. Сегодня количество обратившихся в больницу составило 22 человека, среди них дети от 12 до 17 лет. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью выписаны из больницы с улучшением состояния здоровья", — говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что "медиками взяты все необходимые анализы, в течение нескольких дней будет установлена причина массового заболевания".

Следственным отделом по Слюдянскому району СУСК по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту госпитализации 22 человек, среди которых 15 несовершеннолетних, по ее окончании будет принято процессуальное решение.