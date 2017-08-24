Всех отравившихся на иркутской базе туристов выписали из больницы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Все отдыхающие с турбазы в поселке Утулик Иркутской области, обратившиеся за медицинской помощью из-за отравления, в четверг выписаны из больницы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по области.
"Следователям стало известно, что 23 августа в вечернее время за медицинской помощью начали обращаться отдыхающие с туристической базы "Утулик" с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Всего на турбазе отдыхают более 400 человек. Сегодня количество обратившихся в больницу составило 22 человека, среди них дети от 12 до 17 лет. В настоящее время все обратившиеся за медпомощью выписаны из больницы с улучшением состояния здоровья", — говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что "медиками взяты все необходимые анализы, в течение нескольких дней будет установлена причина массового заболевания".
Следственным отделом по Слюдянскому району СУСК по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту госпитализации 22 человек, среди которых 15 несовершеннолетних, по ее окончании будет принято процессуальное решение.