В Саратове водителя автобуса наказали за езду без прав после ДТП с трамваем

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд привлек водителя городского автобуса, который в среду столкнулся с трамваем в Саратове, к исправительным работам за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав, сообщила в четверг пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Утром в среду на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Азина в Заводском районе города столкнулись трамвай маршрута №9 и автобус маршрута №90, в результате пассажирка автобуса с травмами была госпитализирована. По предварительным данным ГИБДД, водитель трамвая выехала на красный сигнал светофора. Вместе с тем, по информации ведомства, водитель автобуса с июля был лишен водительских прав

"На водителя (автобуса) был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами", после чего водитель был доставлен в суд, где было вынесено решение о назначении наказания в виде 120 часов исправительных работ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса 49 и 14 лет, при этом женщина была госпитализирована, а девочка после осмотра медиками была отпущена из травмпункта.