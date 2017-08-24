МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего юношу в Новой Москве, он подозревается в том, что распылил перцовый баллончик в лицо 13-летней девочке, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, полиция возбудило уголовное дело после того, как юноша распылил в лицо девочке перцовый баллончик в Новой Москве. Источник сообщал о том, что потерпевшей 4 года, однако, по официально уточненным данным, ее возраст — 13 лет.

"Около 15.00 28 июня на территории Новой Москвы на дороге из села Красная Пахра в деревню Варварино неизвестный из хулиганских побуждений распылил струйный баллончик, содержащий в своем составе жгучий перец, в несовершеннолетнюю 2003 года рождения", — сказал дежурный офицер.

По его словам, девочка получила химические ожоги лица. В ходе проверки полицейские установили и задержали юношу 1998 года рождения.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ о хулиганстве", — добавили в полиции.