МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Полиция задержала 19-летнего юношу в Новой Москве, он подозревается в том, что распылил перцовый баллончик в лицо 13-летней девочке, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Около 15.00 28 июня на территории Новой Москвы на дороге из села Красная Пахра в деревню Варварино неизвестный из хулиганских побуждений распылил струйный баллончик, содержащий в своем составе жгучий перец, в несовершеннолетнюю 2003 года рождения", — сказал дежурный офицер.
По его словам, девочка получила химические ожоги лица. В ходе проверки полицейские установили и задержали юношу 1998 года рождения.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ о хулиганстве", — добавили в полиции.