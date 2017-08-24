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Происшествия

СК проверит, могли ли в Росгвардии предотвратить убийство Драчева

Сюжет:
Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (22)
15:3624.08.2017
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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкНа церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Против сотрудников Росгвардии в Хабаровске возбуждено дело в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в драке, сообщает СК России в четверг. Если выяснится, что выезжавшие на вызов росгвардейцы могли предотвратить убийство, им грозит до пяти лет колонии за халатность.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Архивное фото
© Фото : РИА "Восток-Медиа — Хабаровск"
Адвокат рассказал, что грозит хабаровским гвардейцам из-за убийства Драчева
Свое собственное расследование проводит и Росгвардия. Если информация о бездействии приезжавших на вызов сотрудников ведомства подтвердится, им грозит увольнение. Впрочем, источник в силовом ведомстве сообщает, что видео с места убийства Драчева пока не подтверждает, что сотрудники Росгвардии могли его предотвратить.

Утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Видео убийства Драчева пока не подтверждает, что его могли предотвратить
Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей. В четверг в Хабаровске прошло прощание с Андреем Драчевым, на которое пришли сотни хабаровчан.

Подозрение в халатности

О возбуждении дела о халатности в отношении сотрудников Росгвардии сообщили в четверг в СК России.

Как полагает следствие, утром 20 августа охранник торгового центра в центре Хабаровска, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице возле здания, нажал тревожную кнопку. По вызову на место приехали два дежурных вневедомственной охраны. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

"Являясь очевидцами, как один из них, 25-летний Анар Аллахверанов, нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", — сказали в ведомстве.

По мнению следствия, бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении Драчева. В результате этого, отмечает СК, между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов мужчине, от которых тот скончался.

Расследование Росгвардии

В Росгвардии решили провести свое расследование произошедшего.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ОП: сотрудники Росгвардии обязаны были предотвратить убийство Драчева
"Административное расследование проводит начальник управления Росгвардии по Хабаровскому краю полковник полиции Сергей Краев, которым будет дана оценка деятельности должностных лиц, отвечающих за подготовку и контроль несения службы подразделениями вневедомственной охраны", — говорится в релизе.

Отмечается, что ведомство помогает СК РФ "полно и объективно оценить действия сотрудников управления вневедомственной охраны, выезжавших по тревожному сигналу на место происшествия". Если информация о бездействии сотрудников ведомства подтвердится, они будут уволены.

Между тем, по данным источника в ведомстве, видео с места убийства Драчева пока не подтверждает, что сотрудники Росгвардии могли его предотвратить.

"В ведомстве тщательно анализируется содержащееся в открытом доступе видео с места события. Предположительно, там не усматривается присутствие сотрудников вневедомственной охраны во время противоправных действий. По первичной информации, экипаж прибыл после совершения преступления", — сказал собеседник РИА Новости.

До пяти лет

По мнению адвоката, специалиста по уголовному праву Алексея Синицына, сотрудники Росгвардии, ставшие очевидцами драки в Хабаровске, в результате которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, могут получить до пяти лет лишения свободы по делу о халатности.

На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017
© Фото : Игорь Онучин
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Росгвардия проводит свое расследование из-за убийства пауэрлифтера Драчева
"Если сотрудники Росгвардии действительно не исполнили свои обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе и это повлекло смерть человека, то их действия следует квалифицировать по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Данное преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сказал Синицын.

Кроме лишения свободы, виновным лицам могут запретить занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, отметил адвокат.

Также он уточнил, что в правоприменительной практике возбуждение дел в отношение сотрудников правоохранительных органов — "не такая уж и редкость". По его словам, в частности в России нередко возбуждают дела о халатности, если правоохранители не отреагировали должным образом на сообщение о преступлении.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
papion
Это убийство, конечно, потрясло. Такая безнаказанность и полное попустительство со стороны сотрудников росгвардии. С этим надо как-то бороться! Очень хорошо, что партия "Справедливая Россия" предложила внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми наличие профессиональных бойцовских навыков и их применение будут являться отягчающим обстоятельством в случае совершения убийства, и такое преступление будет наказываться максимальными сроками. Кроме того, Олег Нилов, депутат этой партии, попросил ген.прокурора взять это дело об убийстве под личный контроль, за что ему отдельная благодарность.
15:45
24.08.2017
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