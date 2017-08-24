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Происшествия

Депутат призвал не спешить с выводами о роли росгвардейцев в деле Драчева

Сюжет:
Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (22)
15:3324.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМихаил Старшинов. Архивное фотоМихаил Старшинов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, замглавы Экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов призвал не делать скоропалительных выводов в связи с возбуждением уголовного дела о халатности в отношении сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства Андрея Драчева и дождаться решения суда.

Видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Видео убийства Драчева пока не подтверждает, что его могли предотвратить
Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ, против сотрудников Росгвардии заведено дело о халатности в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в ходе драки в Хабаровске. Как полагает следствие, те не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

"Считаю, что сейчас не нужно делать скоропалительных выводов и следует дождаться решения суда. Прямая обязанность следствия — изучить все версии произошедшего, и данный случай — не исключение. Уверен, что будет проведено и служебное расследование внутри самой Росгвардии, где будет дана оценка действиям или бездействию ее сотрудников", — сказал РИА Новости Старшинов.

По его словам, как правило, когда по вызову с тревожной кнопки приезжает наряд и видит, что разворачивается некий конфликт, обычно сразу же вызывают подкрепление — и по своей линии, и по линии МВД, и принимают меры по наведению порядка.

"Повторюсь, точку в этой истории поставит суд, нельзя допустить, чтобы расследование превратилось в телевизионное шоу", — подчеркнул парламентарий.

"При этом, судя по появляющейся информации в СМИ, преступление было совершено на глазах многочисленных свидетелей, которые могли предотвратить убийство, но предпочли наблюдать за ним, как будто это какое-то кино. Кроме того, сообщается, что подозреваемого Анара Аллахверанова сопровождала агрессивно настроенная компания. В связи с этим возникает вопрос, являлись ли они лишь очевидцами преступления или его соучастниками, а то и участниками преступной группы. Надеюсь, что правоохранительные органы расследуют все обстоятельства трагедии, в том числе и эти", — заключил Старшинов.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Архивное фото
© Фото : РИА "Восток-Медиа — Хабаровск"
"Халатность". На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства Драчева
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Андрей получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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quake1211
чиновники и сил. структуры одним миром мазаны халатность и безнаказанность на фоне видимости работы
15:43
24.08.2017
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