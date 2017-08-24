Депутат призвал не спешить с выводами о роли росгвардейцев в деле Драчева

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, замглавы Экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов призвал не делать скоропалительных выводов в связи с возбуждением уголовного дела о халатности в отношении сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства Андрея Драчева и дождаться решения суда.
"Считаю, что сейчас не нужно делать скоропалительных выводов и следует дождаться решения суда. Прямая обязанность следствия — изучить все версии произошедшего, и данный случай — не исключение. Уверен, что будет проведено и служебное расследование внутри самой Росгвардии, где будет дана оценка действиям или бездействию ее сотрудников", — сказал РИА Новости Старшинов.
По его словам, как правило, когда по вызову с тревожной кнопки приезжает наряд и видит, что разворачивается некий конфликт, обычно сразу же вызывают подкрепление — и по своей линии, и по линии МВД, и принимают меры по наведению порядка.
"Повторюсь, точку в этой истории поставит суд, нельзя допустить, чтобы расследование превратилось в телевизионное шоу", — подчеркнул парламентарий.
"При этом, судя по появляющейся информации в СМИ, преступление было совершено на глазах многочисленных свидетелей, которые могли предотвратить убийство, но предпочли наблюдать за ним, как будто это какое-то кино. Кроме того, сообщается, что подозреваемого Анара Аллахверанова сопровождала агрессивно настроенная компания. В связи с этим возникает вопрос, являлись ли они лишь очевидцами преступления или его соучастниками, а то и участниками преступной группы. Надеюсь, что правоохранительные органы расследуют все обстоятельства трагедии, в том числе и эти", — заключил Старшинов.
Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.