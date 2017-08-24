Депутат призвал не спешить с выводами о роли росгвардейцев в деле Драчева

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, замглавы Экспертного совета Росгвардии Михаил Старшинов призвал не делать скоропалительных выводов в связи с возбуждением уголовного дела о халатности в отношении сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства Андрея Драчева и дождаться решения суда.

Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ, против сотрудников Росгвардии заведено дело о халатности в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в ходе драки в Хабаровске. Как полагает следствие, те не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

"Считаю, что сейчас не нужно делать скоропалительных выводов и следует дождаться решения суда. Прямая обязанность следствия — изучить все версии произошедшего, и данный случай — не исключение. Уверен, что будет проведено и служебное расследование внутри самой Росгвардии, где будет дана оценка действиям или бездействию ее сотрудников", — сказал РИА Новости Старшинов.

По его словам, как правило, когда по вызову с тревожной кнопки приезжает наряд и видит, что разворачивается некий конфликт, обычно сразу же вызывают подкрепление — и по своей линии, и по линии МВД, и принимают меры по наведению порядка.

"Повторюсь, точку в этой истории поставит суд, нельзя допустить, чтобы расследование превратилось в телевизионное шоу", — подчеркнул парламентарий.

"При этом, судя по появляющейся информации в СМИ, преступление было совершено на глазах многочисленных свидетелей, которые могли предотвратить убийство, но предпочли наблюдать за ним, как будто это какое-то кино. Кроме того, сообщается, что подозреваемого Анара Аллахверанова сопровождала агрессивно настроенная компания. В связи с этим возникает вопрос, являлись ли они лишь очевидцами преступления или его соучастниками, а то и участниками преступной группы. Надеюсь, что правоохранительные органы расследуют все обстоятельства трагедии, в том числе и эти", — заключил Старшинов.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Андрей получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.