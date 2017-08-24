Матвиенко о Серебренникове: жаль, что он в такой ситуации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сожалеет, что режиссер Кирилл Серебренников оказался в нынешней ситуации, но уверена, что расследование его дела будет прозрачным и объективным.
"Очень трудно комментировать ход следствия. То, что этот процесс находится под жестким контролем общества — это гарантия того, что следствие будет идти прозрачно, будет идти в соответствии с законом. Очень сожалею, очень жаль, что Кирилл Серебренников оказался в такой ситуации, но я уверена, что будет объективное расследование, будут сделаны объективные выводы", — сказала Матвиенко журналистам.
"Сейчас разрабатывается новая концепция Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, уголовно-процессуальной политики. Я полагаю, что в тех случаях, когда человек не представляет угрозы для общества, нужны гуманные меры. Это может быть залог, это может быть домашний арест, что и было сделано в отношении Кирилла Серебренникова — было принято решение о домашнем аресте", — сказала спикер верхней палаты.