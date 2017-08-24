Жительнице Кузбасса грозит до четырех лет тюрьмы за гибель двоих детей

КЕМЕРОВО, 24 авг — РИА Новости. Жительница кузбасского города Ленинск-Кузнецкий предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум детям, которые, оставшись одни в доме, играли с зажигалкой и задохнулись угарным газом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Она проявила преступную небрежность, так как достоверно знала, что в доме в свободном доступе имеются источники открытого огня. Когда сожитель обвиняемой подошел к жилищу и открыл двери, то из-за сильного дыма войти внутрь он не смог. Ползком мужчина добрался до дивана, нащупал там тлеющий матрац. Из-за задымления детей мужчина сразу не нашел, он вытащил матрац на улицу и позвал на помощь соседей", — говорится в сообщении.
Жалоб на семью в социальные службы или полицию не поступало, однако соседи неоднократно замечали, что мать оставляет детей без присмотра, подчеркнули в ведомстве.
Санкции статьи обвинения предусматривают до 4 лет лишения свободы.