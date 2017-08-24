Жительнице Кузбасса грозит до четырех лет тюрьмы за гибель двоих детей

КЕМЕРОВО, 24 авг — РИА Новости. Жительница кузбасского города Ленинск-Кузнецкий предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум детям, которые, оставшись одни в доме, играли с зажигалкой и задохнулись угарным газом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел днем 11 мая 2017 года, когда 33-летняя обвиняемая ушла из дома, закрыв 6-летнего сына и 5-летнюю дочь. Женщина знала, что сожитель придет домой только в течение часа и дети все это время будут одни. Оставшись без присмотра взрослых, они зажигалкой подожгли мягкую игрушку, после чего стал тлеть матрац, выяснили следователи.

"Она проявила преступную небрежность, так как достоверно знала, что в доме в свободном доступе имеются источники открытого огня. Когда сожитель обвиняемой подошел к жилищу и открыл двери, то из-за сильного дыма войти внутрь он не смог. Ползком мужчина добрался до дивана, нащупал там тлеющий матрац. Из-за задымления детей мужчина сразу не нашел, он вытащил матрац на улицу и позвал на помощь соседей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сосед обнаружил мальчика и девочку в дальней комнате дома уже в бессознательном состоянии, вынес их на улицу, вызвал сотрудников МЧС и скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть от отравления угарным газом.

Жалоб на семью в социальные службы или полицию не поступало, однако соседи неоднократно замечали, что мать оставляет детей без присмотра, подчеркнули в ведомстве.

Санкции статьи обвинения предусматривают до 4 лет лишения свободы.