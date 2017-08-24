СК РФ возбудил пять новых дел из-за обстрелов Донбасса силовиками

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил пять новых уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Донбасса украинскими силовиками, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несмотря на все договоренности о перемирии, связанном с уборкой урожая на юго-востоке Украины, установлены очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов украинскими военнослужащими… Возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сообщила она.

По версии следствия, с 14 по 20 августа украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц минобороны Украины, обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в поселке Донецкий Луганской области, поселке Зайцево, селе Саханка и городе Ясиноватая Донецкой области. В результате обстрелов пятеро мирных жителей были ранены.

"Как и прежде, мотивом этих преступлений явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — отметила Петренко.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений и конкретные должностные лица, причастные к ним.