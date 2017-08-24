КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Два несовершеннолетних юноши и девушка обвиняются в незаконном лишении свободы, насилии над 14-летней знакомой, вымогательстве и других преступлениях, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.
"У девочки отобрали мобильный телефон и 4,2 тысячи рублей, после чего изнасиловали с особой жестокостью и совершили насильственные действия сексуального характера. При этом снимали происходящее на камеру. В дальнейшем, угрожая распространением снятых материалов, злоумышленники стали требовать передачи им 10 тысяч рублей, угрожая при этом убийством ей и ее близким родственникам", — говорится в сообщении.
Причастность к совершению преступления юноши признали частично, девушка не признала. Следователь в отношении нее избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, молодые люди заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.