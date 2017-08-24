КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Два несовершеннолетних юноши и девушка обвиняются в незаконном лишении свободы, насилии над 14-летней знакомой, вымогательстве и других преступлениях, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.

По данным регионального СУ СК РФ, 10 мая в Казани двое юношей 16 и 17 лет и 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили 14-летнюю знакомую в квартиру одного из домов и заперли дверь.

"У девочки отобрали мобильный телефон и 4,2 тысячи рублей, после чего изнасиловали с особой жестокостью и совершили насильственные действия сексуального характера. При этом снимали происходящее на камеру. В дальнейшем, угрожая распространением снятых материалов, злоумышленники стали требовать передачи им 10 тысяч рублей, угрожая при этом убийством ей и ее близким родственникам", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого молодые люди и девушка обвиняются в незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, вымогательстве, угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

Причастность к совершению преступления юноши признали частично, девушка не признала. Следователь в отношении нее избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, молодые люди заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.