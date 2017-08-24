СК в Ярославле выявил причастность 16 человек к истязанию школьницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следователи в Ярославле выяснили, что к истязаниям школьницы и размещению в интернете видеоролика об этом причастны 16 человек, при этом только один из них достиг возраста 16 лет, ему предъявят обвинение, остальных поместят в школы закрытого типа, сообщило СУСК РФ по региону в четверг.
Следственное управление сообщило, что все лица, причастные к издевательствам над девочкой, в том числе несовершеннолетний, разместивший видеоролик в интернете, всего их 16 человек, установлены. "Все подростки, за исключением девушки, которая совершала наиболее активные действия, непосредственно связанные с истязанием, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, им от 12 до 15 лет. Шестнадцатилетняя подозреваемая предстанет перед судом", — говорится в сообщении.
Что касается остальных участников преступления, "решается вопрос об их помещении в специальные школы закрытого типа. "Документация, необходимая для предоставления в суд, собрана", — добавляет СУСК.
Уточняется, что подозреваемая в ходе допросов полностью признала свою вину и подробно рассказала о совершенных преступлениях. В отношении девушки избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обязанность обеспечения надлежащего поведения возложена на ее опекуна.