СК в Ярославле выявил причастность 16 человек к истязанию школьницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Следователи в Ярославле выяснили, что к истязаниям школьницы и размещению в интернете видеоролика об этом причастны 16 человек, при этом только один из них достиг возраста 16 лет, ему предъявят обвинение, остальных поместят в школы закрытого типа, сообщило СУСК РФ по региону в четверг.

Видео с издевательствами подростков над сверстницей появилось в интернете 16 августа. На одном ролике школьницы, которые находятся за кадром, заставляют танцевать голую девочку-подростка. В еще одном видео ту же девочку заставляют есть землю. На месте съемки присутствуют и мальчики. СУСК РФ по региону возбудило уголовные дела об истязании и нарушении неприкосновенности частной жизни. Также следователи намерены дать юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности.

Следственное управление сообщило, что все лица, причастные к издевательствам над девочкой, в том числе несовершеннолетний, разместивший видеоролик в интернете, всего их 16 человек, установлены. "Все подростки, за исключением девушки, которая совершала наиболее активные действия, непосредственно связанные с истязанием, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, им от 12 до 15 лет. Шестнадцатилетняя подозреваемая предстанет перед судом", — говорится в сообщении.

Что касается остальных участников преступления, "решается вопрос об их помещении в специальные школы закрытого типа. "Документация, необходимая для предоставления в суд, собрана", — добавляет СУСК.

В отношении 16-летней подозреваемой возбуждены еще два уголовных дела – по мнению следствия, она избила еще одну школьницу, которая присутствовала при издевательствах. "И по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных с особой жестокостью по отношению к потерпевшей, которую она заставила оголиться и танцевать обнаженной в присутствии большого количества лиц, в том числе ее друзей и знакомых", — уточняет следствие. Следователи планируют предъявит девушке обвинения в пятницу.

Уточняется, что подозреваемая в ходе допросов полностью признала свою вину и подробно рассказала о совершенных преступлениях. В отношении девушки избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обязанность обеспечения надлежащего поведения возложена на ее опекуна.