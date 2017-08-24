Калягин назвал домашний арест Серебренникова "очень мягким вариантом"

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД), народный артист России Александр Калягин сообщил РИА Новости, что решение поместить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, дав ему возможность посещать театр, является мягким вариантом.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля его передвижений. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

"Я считаю, что это очень мягкий вариант – домашний арест, но с посещением театра. Серебрянников талантливый человек и достаточно много сделал для культуры, но надо быть более тщательным во всем, тем более в финансах, особенно когда это касается государственных средств", — сказал Калягин.

Он отметил, что с самого начала писал письма в поддержку сначала находящегося под арестом экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а потом и Серебренникова.

"Не надо заключать деятелей культуры под стражу, это не те деяния, за которые надо арестовывать, и в будущем, если понадобится, я буду и дальше писать письма, бороться за Серебренникова и других деятелей культуры. И надеюсь, как в данном случае, мои действия повлияли на ситуацию", — добавил Калягин.

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества музыканта Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".