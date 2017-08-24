В Подмосковье опровергли данные об отравлении подростка суррогатом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подмосковная полиция опровергла сообщения, что в Московской области девочка-подросток впала в кому из-за отравления суррогатным алкоголем.

Ранее в СМИ появилась информация, что в подмосковном селе Гарь-Покровское 15-летняя девочка впала в кому из-за отравления суррогатом.

"Информация частично не соответствует действительности. По предварительной информации, девочка обратилась в больницу с признаками отравления в 22.00, где ей оказали помощь и отпустили", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По его словам, в ситуации в настоящее время разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних. Отравилась ли девочка алкоголем или чем-то другим, в полиции не уточнили.

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова подтвердила РИА Новости, что девочка не впадала в кому.

"Девочка 15 лет выпила коктейль "Алко", спустя несколько минут ей стало плохо. На машине скорой помощи она была доставлена в реанимационное отделение районной больницы. Девочке оказали медицинскую помощь, и под расписку матери отпустили домой. Полиция составила протокол по ст. 20.22 КоАП. Семья на учете в ПДН не состояла, с ней будет проведена профилактическая работа", — сказала Мишонова.