Убитых сотрудников ГАЗа похоронят 25 августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Троих сотрудников Горьковского автозавода, погибших в результате нападения коллеги, похоронят в пятницу, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СКР сообщил, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. По данным регионального министерства здравоохранения, их состояние стабильное, удовлетворительное.

"Похороны состоятся завтра", — сказал собеседник агентства, не уточняя, на каком кладбище будут похоронены погибшие.

"Группа ГАЗ" сообщила в среду, что возьмет на себя все расходы по лечению раненых, организации похорон погибших. Кроме того, компания будет и в дальнейшем оказывать семьям всевозможную поддержку — родственникам будет предложено трудоустройство на ГАЗе, помощь при оформлении детей в дошкольные учреждения, поступлении в вузы и техникумы.