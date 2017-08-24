Во Владимирской области жители пяти районов остались без света из-за грозы

ВОРОНЕЖ, 24 авг — РИА Новости. Жители населенных пунктов пяти районов Владимирской области остались без электричества в ночь на четверг из-за ветра скоростью до 20 метров в секунду, сообщает "Владимирэнерго".

Спасатели в среду объявили о сложных погодных условиях в ряде регионов Центра России, где вечером в среду и в ночь на четверг прошли сильные дожди, грозы с сильным ветром, местами — град.

"Ночью 24 августа с 02:00 до 04:00 мск в результате прохождения грозового фронта, сопровождавшегося шквальным ветром порывами до 20 метров в секунду, начали фиксироваться локальные технологические нарушения на объектах электросетевого комплекса в отдельных населенных пунктах Александровского, Киржачского, Судогодского, Камешковского и Юрьев-Польского районов Владимирской области", — говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, в Александровском и Киржачском районах в зону отключения попали 33 населенных пункта. Информация об отключении в Камешковском, Судогодском и Юрьев-Польском районах поступила спасателям в 11.20 мск четверга. Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС области, по данным на 12.00 мск в Камешковском районе без электричества были два населенных пункта, в Судогодском — четыре и Юрьев-Польском — семь.

"В связи с нестабильными погодными условиями с 24 августа решением оперативного штаба в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Владимирэнерго" введен особый режим работы", — отмечают энергетики.

На месте повреждений работают бригады энергетиков филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" — "Владимирэнерго" (15 бригад в составе 31 человека и 15 единиц техники).